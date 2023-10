Шер и ее новый бойфренд Александр Эдвардс приехали в Париж на Неделю моды.

Посещая показы и вечеринки, 77-летняя звезда и 37-летний продюсер часто улыбались и всегда держались за руки.

Пара, похоже, помирилась после того, как, по сообщениям СМИ, они расстались еще в мае. Вопреки слухам, циркулировавшим в то время, пара не была помолвлена.

Их появление на Неделе моды в Париже в этом году стало приятным отголоском того, как они впервые встретились — также на Неделе моды в Париже в прошлом году.

После их первой встречи певицу увидели э держащейся за руки со своим гораздо более молодым возлюбленным в начале ноября 2022 года.

До знакомства с культовой певицей у Александра были бурные отношения с бывшей Канье Уэста, Эмбер Роуз. У пары есть трехлетний сын.

