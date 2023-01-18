СМИ: известному голливудскому актеру могут ампутировать ногу

52-летний голливудский актер, звезда «Мстителей» и «Соколиного глаза» Джереми Реннеру находится в больнице, в СМИ появилась информация, что он может лишиться ноги.

Об этом пишет Radar Online, ссылаясь на источник, близкий к семье знаменитости.

Актер в начале месяца сильно травмировал ногу и до сих пор находится в медицинском учреждении, недавно он вышел на связь с фанатами и сообщил, что его состояние постепенно стабилизируется.

Звезду «Мстителей» переехал ратрак, он уже перенес две сложные операции, но есть сомнения, что он сможет нормально ходить – или вообще станет на ноги. Близкие по этому поводу очень волнуются и переживают, что из-за травмы ему вообще могут ампутировать конечность.

«Курсор» писал ранее, что 38-летний американский актер, звезда фильмов «Тор» и «Мстители: Финал» Крис Хемсворт шокировал поклонников новостью, что берет перерыв в карьере. Как оказалось, у знаменитости диагностировали генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Еще мы писали, что у голливудского актера, звезды фильма «Крепкий орешек» Брюса Уиллиса недавно диагностировали афазию. Из-за болезни состояние здоровье знаменитости резко ухудшилось в последнее время.

Напомним, что 44-летний голливудский актер, звезда фильмов «Джобс» и «Эффект бабочки» Эштон Кутчер впервые рассказал о редкой болезни, которая заставила его пересмотреть свои взгляды на жизнь.