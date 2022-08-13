Снова в центре скандала: американского актера обвинили в краже со взломом

Актеру ранее сообщали подозрения в харрасменте, избиении и растлении несовершеннолетней, а также в похищении женщины с тремя детьми.

29-летний актер Эзра Миллер, известный телезрителям по таким кинолентам как «Фантастические твари» и «Флэш», снова угодил в скандал. На этот раз его обвиняют в краже со взломом.

Об этом сообщает издание TMZ.

Согласно информации, американский актер проник в частный дом в штате Вермонт и украл несколько бутылок алкоголя. Его личность подтвердили с помощью камер видеонаблюдения. В сентябре должно состояться слушание дела Эзри Миллера в Верховном суде Вермонта.

И это далеко не первое подозрение, которое получает знаменитость. Ранее его арестовывали за хулиганство и домогательство на Гавайях, а также за то, что он напал в баре на посетителя. Еще полиция сообщала ему подозрения в харрасменте, избиении и растлении несовершеннолетней, а также в похищении женщины с тремя детьми.

Примечательно, что несмотря на целый список подозрений и скандалов, киностудия Warner Bros. не отстраняет Эзру Миллера от исполнения главной роли в фильме «Флэш», премьера которого состоится уже в следующем году.

«Курсор» писал ранее, что для поклонников голливудского актера Джонни Деппа есть замечательная новость. Их кумир снова возвращается на экраны и уже получил свою первую большую роль, после развода и судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд, которые немного подорвали его имидж.