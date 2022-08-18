«Схватил за голову и облил пивом»: Анджелина Джоли рассказала об издевательствах Брэда Питта

О новых подробностях насилия Брэда Питта над собой и детьми заявила Анджелина Джоли. Их споры по поводу опеки над детьми продолжаются даже после решения суда.

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая уже несколько лет судится с бывшим супругом, актером Брэдом Питтом, из-за опеки над детьми, обвинила его в физическом насилии.

Об этом сообщает американское издание Page Six.

Джоли рассказала подробности скандала, разразившегося 14 сентября 2016 года, когда супруги с детьми путешествовали на частном самолете из Ниццы в США.

Брэд Питт после употребления алкоголя начал выяснять отношения «из-за одного из детей» (имя ребенка удалили из заявления Джоли). Питт отвел Джоли в туалет, схватил ее за голову и начал трясти. Актриса написала в заявлении, что озверевший Питт четыре раза ударил кулаком в стену с криками, что она портит семью. Но ребенок, ставший свидетелем скандала, испугался за жизнь Анджелины и закричал: «Это не она, это ты, ты, го…нюк, разрушаешь семью!»

Питт якобы ринулся к ребенку с намерением его ударить, но актриса удержала мужа, получив при этом травмы спины и локтя. Актриса прикрепила к заявлению фотографии своих предполагаемых травм и дневники детей, где были подробно описаны обстоятельства конфликта.

Дальше актриса вернулась в кресло и попыталась заснуть, но Питт облил ее пивом, а в конце полета Питт не давал семье выйти из самолета, после того, как актриса поставила его перед фактом, что отвезет детей в отель в Калифорнии на отдых.

«Ты не заберешь моих чертовых детей!» — закричал Питт по словам Джоли, а затем сильно толкнул жену. Через шесть дней после этого скандального происшествия Джоли подала на развод.

Ранее «Курсор» писал про Голливудские скандалы: Анджелина Джоли выиграла суд у Бреда Питта.

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