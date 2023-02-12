Актриса Памела Андерсон показала свое лицо без макияжа

55-летняя американская знаменитость Памела Андерсон снялась в новой фотосессии, показав лицо без макияжа. Экс-модель, которая делала множество пластических операций, призналась, что больше не хочет ничего менять в своей внешности и принимает себя такой, какая есть.

Об это она рассказала в интервью WWD.

Сейчас актриса переживает новую волну популярности из-за своих мемуаров и документального фильма, который получил неплохие отзывы кинокритиков и поклонников.

Памела Андерсон рассказала, что сейчас не состоит в отношениях и от этого весьма счастлива, потому что в прошлом она всегда боялась кого-то расстроить, или заставить ревновать, а сейчас чувствует свободу и облегчение. Она живет в своем семейном доме в Канаде и занимается своими собаками, а также выращивает овощи, фрукты, делает заготовки.

В прошлом актриса перенесла немало косметических и пластических процедур, но теперь решила отказаться от всего этого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от pamela anderson (@andersonglamour)

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