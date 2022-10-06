Аллу Пугачеву в рф сняли со всех радиоэфиров: как это объяснили

В российской федерации* Аллу Борисовну Пугачеву сняли со всех радиоэфиров после ее уезда из страны. Как сообщают росСМИ, на «Русском радио» заявили, что ее песен нет уже очень давно. Аргументировали это якобы тем, что звезда много лет не выпускает свои композиции.

«Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире «Русского радио» нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории», — заявили в «Русской медиагруппе».

«Европейская медиагруппа» сообщила, что плей-листы составляют с учетом чартов, хит-парадов и мнений фокус-групп. Песни Пугачевой сейчас не входят в рейтинги современных композиций, потому что были выпущены очень давно.

А вот в эфире «Ретро FM» звучали песни Аллы Пугачевой, выпущенные более чем 20 лет назад.

«Курсор» писал ранее, что вокруг российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой разгорелся скандал. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился высказываниями артистки и обратился к генпрокурору рф с просьбой рассмотреть ее слова на предмет возбуждения вражды.

Еще мы писали, что Алла Пугачева попросила минюст рф включить ее в список «иноагентов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!