Аллу Пугачеву требуют лишить званий и наград: подробности скандала

Вокруг российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой разгорелся скандал. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился высказываниями артистки и обратился к генпрокурору рф* с просьбой рассмотреть ее слова на предмет возбуждения вражды.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Политик требует также привлечь знаменитость к административной ответственности, а также признать иноагентом, лишив государственных наград и званий. А все дело в том, что Алла Пугачева сделала в Instagram публикацию, в которой ответила своим хейтерам, назвав их «холопами и рабами». Это, конечно же, не понравилось многим пользователям социальной сети.

Отметим, что Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми выехала из россии после начала войны, которую страна развязала против Украины. Долгое время они жили в Израиле. Шоумен Максим Галкин давал концерты и часть заработанных денег отправлял на помощь украинским беженцам, а также публично критиковал путинский режим.

«Курсор» писал ранее, что советская и российская певица Алла Пугачева выразила солидарность со своим мужем и попросила российское министерство юстиции включить ее в ряды «иностранных агентов».

Еще мы писали, что российский писатель захар прилепин раскритиковал Галкина и Пугачеву в соцсетях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!