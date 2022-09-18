Алла Пугачева попросила минюст рф включить ее в список «иноагентов»

Советская и российская певица Алла Пугачева выразила солидарность со своим мужем и попросила российское министерство юстиции включить ее в ряды «иностранных агентов».

Легенда шоу-бизнеса решила не молчать и осудила войну в Украине, развязанную по приказу *владимира путина.

«Обращение в минюст рф. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом россии, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», – заявила Пугачева в Instagram.

Певица сделала это после того, как в пятницу, 16 сентября, минюст рф внес артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента». В кремле полагают, что муж Пугачевой получает иностранное финансирование со стороны Украины» и активно занимается политической деятельностью.

Любопытно, что еще в начале этого месяца пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что в кремле нормально относятся к Пугачевой, а вот в отношении Галкина там другая позиция. Тогда песков сказал, что артист «делал очень плохие заявления», а потому правительству рф с ним «явно не по пути». В отличии Галкина, как заявил тогда пресс-секретарь, Пугачева не делала антироссийских заявлений. Однако, теперь певица решила это исправить и выразила солидарность со своим супругом.

Отметим, что с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину Пугачева, Галкин и их дети покинули россию и отправились в Израиле к родственникам. Тогда же артист заявил, что не поддерживает действия кремля, а также поддержал украинский народ. После временного пребывания в Израиле пара перебралась в Латвию, а недавно Пугачева вернулась в рф.

Ранее «Курсор» сообщал, что в списке иноагентов Минюста россии оказались двое «новых русских израильтян».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!