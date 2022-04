Американские актрисы оригинально поддержали Украину

Звезды сериала «Эмили в Париже» выразили свою поддержку украинцам в войне против россии, надев на мероприятия сине-желтые наряды, которые символизируют цвета флага Украины.

«Курсор» ранее писал, что певица Селин Дион призвала людей помогать беженцам из Украины. Певица присоединилась к звездам, поддержавшим украинский народ в это нелёгкое время и призвала оказывать финансовую помощь беженцам, которые покинула дома, спасаясь от российской агрессии.

Также мы сообщали, что группа Metallica пожертвовала 500 тыс долл. украинским беженцам. Фонд All Within My Hands, созданный музыкантами, объявил, что делает пожертвование на World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием тех, кто уехал из Украины из-за войны россии*.