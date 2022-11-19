Анджелина Джоли прокомментировала новый роман Брэда Питта

После скандального развода голливудская актриса, звезда фильмов «Малефисента» Анджелина Джоли старается не обращать внимание на романы своего бывшего супруга Брэда Питта. В этот раз она также проявила равнодушие.

Об этом пишет Hollywood Life.

Близкий к знаменитости источник сообщает, что она старается никак не комментировать новые любовные отношения экс-мужа. Джоли заявила, что слишком занята своими делами и воспитанием шестерых детей, чтобы обращать на это свое внимание.

«К тому же ее работа в ООН почти постоянно находится в центре внимания — так много людей в кризисе по всему миру», — отмечает источник, добавив, что Брэд Питт интересует Анджелину Джоли только в контексте воспитания общих детей.

«Курсор» писал ранее, что личная жизнь 58-летнего американского актера, звезды фильмов «Бойцовский клуб» и «Однажды…в Голливуде» Брэда Питта всегда вызывала повышенный интерес. После громкого развода с Анджелиной Джоли, ему приписывали роман с многими женщинами, на этот раз говорят, что актер начал встречаться с девушкой, младшей его на 30 лет.

Еще мы писали, что Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта, обвинив его в физическом насилии. Она заявила, что ее бывший муж Брэд Питт «душил» одного из их детей и «ударил другого по лицу» во время предполагаемой жаркой ссоры на частном самолете еще в 2016 году в новом встречном костюме.