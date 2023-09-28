Анджелина Джоли украсила обложку Vogue в шикарном платье

Анджелина Джоли с сыном Паксом и дочерью Захарой снялась для американского Vogue.

Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли украсила диджитал-обложку американского Vogue, представ в эффектом платье собственного бренда Atelier Jolie.

48-летняя актриса поведала журналу Vogue о своей семейной жизни и творческом коллективе ее нового бренда Atelier Jolie, который, по ее словам, оказал на нее «терапевтическое воздействие».

Рассказывая о своих эмоциях, актриса призналась, что «все еще не понимает», кем она является в 48 лет.

«Я не чувствую себя собой вот уже десять лет, в каком-то смысле я не хочу вдаваться в подробности», — сказала она.

Джоли упомянула, что семь лет назад она стала меньше сниматься в кино, «берясь только за работу, не требующую длительных съемок».

«Нам нужно было многое исцелить, — сказала она, — мы все еще находим свою опору».

Семь лет назад, в 2016 году, Джоли подала на развод с актером Брэдом Питтом.

Пара, познакомившаяся на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», вышедшего на экраны в 2005 году, поженилась в 2014 году, при этом у них шестеро детей.

Трое из их детей биологические и трое усыновлены.

Джоли рассказала о том, каково было стать матерью в 26 лет в 2002 году, когда она усыновила своего первого ребенка Мэддокса.

«Вся моя жизнь изменилась, — сказала она. — Наличие детей спасло меня — и научило меня быть в этом мире по-другому».

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В съемке для Vogue приняли участие двое из шестерых детей Джоли — 19-летний сын Пакс и 18-летняя дочь Захара.

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Курсор писал, что Анджелина Джоли показала стильное пальто на осень.