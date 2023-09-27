Актриса Анджелина Джоли показала стильное пальто на осень

Голливудская знаменитость давно считается образцом изысканности, элегантности и стиля.

48-летняя популярная актриса, звезда фильма "Малефисента" и "Вечные" Анджелина Джоли снова была замечена в аэропорту Нью-Йорка, где в очередной раз продемонстрировала стильный осенний образ.

Об этом пишет Daily Mail.

Голливудская знаменитость была в черном длинном пальто, украшенном пуговицами золотистого цвета. Свой образ Анджелина Джоли дополнила черными туфлями на каблуке, дизайнерской сумкой, солнцезащитными очками, а также серьгами. Волосы актриса собрала в пучок. Как всегда она выглядела изысканно, элегантно и стильно.

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На этот раз звезда "Малефисенты" была одна, до этого ее в аэропорту Кеннеди видели с 15-летней дочерью Вивьен. Актриса Анджелина Джоли выбрала для появления на публике бежевый плащ с поясом поверх светло-серого топа и слаксов.

"Курсор" писал ранее, что известную 65-летнюю актрису Шэрон Стоун заметили в аэропорту Милана (Италия) в коричневом кожаном ансамбле от Tod's, а общая стоимость ее образа составила15 тысяч долларов.

Еще мы писали, что американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала культовый стиль своей героини Лары Крофт, выходя из офисного здания в Беверли-Хиллз.

Напомним, что 47-летняя голливудская актриса, звезда фильмов "Малефисента" Анджелина Джоли решила помимо карьеры в кино запустить собственный бренд, который будет предлагать практически все: начиная от ювелирных изделий, до дорогой одежды.