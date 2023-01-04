Анджелину Джоли заподозрили в романе с актером, младше ее на 20 лет

Недавно их заметили в кофейне театра, позже к ним присоединилась дочь Джоли – Шайло.

47-летнюю голливудскую знаменитость Анджелину Джоли заметили на свидании с 26-летним актером Полом Мескалем. По слухам, пару связывают романтические отношения.

Об этом пишет Just Jared.

Звезда «Малефисенты» прославилась, кроме актерской карьеры, своими громкими и скандальными романами, а также тремя не менее скандальными браками: с Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом.

Еще недавно Джоли подозревали в романе с музыкантом The Weeknd, однако теперь ее заметили за кофе с Полом Мескалем. 2 января их заметили за чашечкой кофе после того, как она сходила на пьесу «Трамвай «Желание» в лондонском театре Алмейда. Они встретились в кофейне театра, позже к ним присоединилась дочь Джоли – Шайло.

Их встреча состоялась всего через несколько недель после того, как стало известно, что Пол и его невеста Фиби Бриджерс расстались.

Пол, ирландский актер, начал свою карьеру с участия в различных спектаклях в Дублине. Затем он получил свою первую роль на экране в драматическом сериале «Нормальные люди», а затем дебютировал в полнометражном кино в психологическом триллере Мэгги Джилленхол «Пропавшая дочь».

Актер известен своей скрытностью — у него нет общедоступной учетной записи в Instagram, а его Twitter не обновлялся с 2020 года.

«Курсор» писал ранее, что известная голливудская актриса, звезда фильма «Малефисента» Анджелина Джоли заявила, что покидает пост специального посланника ООН по делам беженцев после 20 лет плодотворной работы.