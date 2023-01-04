Анджелину Джоли заподозрили в романе с актером, младше ее на 20 лет

20:55, Сегодня
Культура
анджелина джоли фото
Фото: Скриншот из YouTube

Недавно их заметили в кофейне театра, позже к ним присоединилась дочь Джоли – Шайло.

47-летнюю голливудскую знаменитость Анджелину Джоли заметили на свидании с 26-летним актером Полом Мескалем. По слухам, пару связывают романтические отношения.

Об этом пишет Just Jared.

Звезда «Малефисенты» прославилась, кроме актерской карьеры, своими громкими и скандальными романами, а также тремя не менее скандальными браками: с Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом.

Еще недавно Джоли подозревали в романе с музыкантом The Weeknd, однако теперь ее заметили за кофе с Полом Мескалем. 2 января их заметили за чашечкой кофе после того, как она сходила на пьесу «Трамвай «Желание» в лондонском театре Алмейда. Они встретились в кофейне театра, позже к ним присоединилась дочь Джоли – Шайло.

Их встреча состоялась всего через несколько недель после того, как стало известно, что Пол и его невеста Фиби Бриджерс расстались.

Пол, ирландский актер, начал свою карьеру с участия в различных спектаклях в Дублине. Затем он получил свою первую роль на экране в драматическом сериале «Нормальные люди», а затем дебютировал в полнометражном кино в психологическом триллере Мэгги Джилленхол «Пропавшая дочь».

Актер известен своей скрытностью — у него нет общедоступной учетной записи в Instagram, а его Twitter не обновлялся с 2020 года.

«Курсор» писал ранее, что известная голливудская актриса, звезда фильма «Малефисента» Анджелина Джоли заявила, что покидает пост специального посланника ООН по делам беженцев после 20 лет плодотворной работы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.