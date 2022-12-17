Анджелина Джоли ушла с поста спецпосланника ООН по делам беженцев

Известная голливудская актриса, звезда фильма «Малефисента» Анджелина Джоли заявила, что покидает пост специального посланника ООН по делам беженцев после 20 лет плодотворной работы.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

В совместном заявлении с УВКБ ООН знаменитость указала, что сейчас хочет сосредоточить свое внимание на более широком кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека. Ей кажется, что после 20 лет в системе ОНН, пора начинать работать по-другому и напрямую взаимодействовать с местными организациями, занимающимися вопросами беженцев, поддерживая их пропаганду решений.

Анджелина Джоли отметила, что хочет помочь в вопросах решения глобальных потоков беженцев из раздираемых войной стран, таких как Сирия.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филлипо Гранди отреагировал на такое заявление голливудской звезды, подчеркнув, что ценит ее желание изменить свое обязательство и рассчитывает на дальнейшую дружбу.

Напомним, что Анджелина Джоли с 2001 года стала послом доброй воли ООН, а в 2012 году ее назначили специальным посланником. За 20 лет она совершила около 60 полевых миссий, чтобы встретиться с беженцами и организовать для них помощь.

«Курсор» писал ранее, что в апреле 2022 года голливудская актриса Анджелина Джоли в составе делегации ООН приезжала в Украину с целью оказать помощь ее гражданам и поддержать в противостоянии российскому агрессору.