Археологи обнаружили в Африке тысячелетний сад

В ходе раскопок были также обнаружены стены из сырцового кирпича, а также ирригационная система в виде каналов.

Археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета выявили остатки древнего сада в городе Соба, Судан. Этот населенный пункт был основан еще в IV веке. Он входил в состав средневековой Нубии.

Примечательно, что в этом городе располагалось большое количество церквей, богатых дворцов и садов. К сожалению, большинство таких архитектурных артефактов были разграблены.

Как рассказал один из археологов группы Мариуш Джевецки, это первое подобное открытие в городе. В саду росли деревья, а также кактусы.

Во время раскопок также остатки зданий из сырцового кирпича, каналы для воды.

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