Авиу Медина получит престижную израильскую премию в области музыки

Авиу Медина получит престижный приз Израиля в области музыки на предстоящей церемонии в День независимости Израиля.

Министр образования Ифат Шаша-Битон объявил во вторник, что Авиу Медина получит премию Израиля в категории «Песня на иврите» за значительный вклад в израильскую культуру.

«Присуждение премии Авиу Медине выражает принадлежность и связь всей гаммы оттенков еврейской и израильской поэзии», — заявила Шаша-Битон.

Медина — израильский композитор, автор песен и исполнитель израильской средиземноморской музыки. Его карьера началась на «Музыкальном фестивале Мизрахи» 1980 года.

Среди произведений Медины такие хиты, как «Цветок в саду» (первое место на Фестивале песни Мизрахи 1982 года в исполнении Зохара Аргова), «Тебе, божественная», «Скрипка Давида», «Сидя в одиночестве», «Быть ​​мужчиной». », «Годы прошли» Эти песни исполняли Хаим Моше, Ишай Леви, Зохар Аргов, Даклон, Ури Шевач, Цион Голан, Боаз Шараби и Шими Тавори.

«Израильский герой, чьи произведения стали достоянием», — поздравил Медину премьер-министр Нафтали Беннет.

«Курсор» писал ранее, что первое шоу с израильской телеведущей стартует в ОАЭ.