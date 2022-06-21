«Эффект Пигмалиона» — ожидания меняют реальность

Балетный абонемент будущего сезона в Израильской Опере откроет спектакль «Эффект Пигмалиона» Бориса Эйфмана. Представления пройдут с 16 по 20 сентября 2022 года. Премьера «Эффекта Пигмалиона», ставшего первым за последние годы обращением Бориса Эйфмана к трагикомедийному жанру, прошла в феврале 2019 года.

Комический балет – большая редкость. Поэтому «Эффект Пигмалиона» необычен как для труппы Бориса Эйфмана, так и для современного балета в целом. Конечно, «Эффект Пигмалиона» — это не стопроцентная комедия, это скорее комедия со слезами на глазах, трагикомедия. Но в то же время, это очень яркий балет, наполненный непринужденным юмором. Его пластика тоже оригинальна: Борис Эйфман обратился к технике бального танца, которуюего классическим танцорам пришлось осваивать с нуля. Но, конечно, зрители видят не чистый бальный танец, а его балетную интерпретацию.

При этом, стоит отметить, что «Эффект Пигмалиона» также демонстрирует новое прочтение творческого наследия триумвирата Штраусов — Иоганна и его братьев — Эдуарда и Йозефа, на музыку которых (и на музыку одного из концертов Моцарта в финале) поставлен балет. Принято считать музыку Штрауса легкой, может даже легковесной, но Борис Эйфман находит в ней особую драматургию и энергетику и в его претворении польки, галопы и вальсы становятся божественными. Одновременно, «Эффект Пигмалиона» продолжает художественное наследие психологического балетного театра, которое Эйфманразвивал на протяжении десятилетий. Хореография следует истории и сюжету, она непредсказуема и разнородна, будучи сплетена в «энергетическую пружину» из современного и бального танцев.

Само же понятие «Эффект Пигмалиона» относится не только к классической греко-римской истории о художнике, который влюбляется в свое собственное творение, но и к психологическому феномену: ожидания меняют реальность (а «Балет Эйфмана» преображает мир). «Эффект Пигмалиона» — это глубокий, тонкий и остроумный танец, который и исследует феномен того, как многослойностьреальности может быть «вылеплена» ожиданиями других.

Хотя… Кому какое дело до психологии или классовой политики, когда есть такие танцоры, как в Театре танца Бориса Эйфмана, в мысли которого мы можем заглянуть через его спектакли, через великолепных, невероятно гибких танцоров, безупречно исполняющих все требования мудрой, подчас экстремальной хореографии Эйфмана с его отточенными остроумием и стилем, с запредельной пластичностью и почти акробатическими трюками, с его драйвом и трансформациями, провокационностью и драматической повествовательностью. Добавьте к этому классические повороты сюжета, роскошные декорации Зиновия Марголина, свет Александра Сиваева и Эйфмана, костюмы Ольги Шаишмелашвили, элегантный и беспощадный мир бальных танцев, изысканность ар-деко, динамику персонажей, вьющееся пространство, артистизм и технику – и вы получите «Эффект Пигмалиона» Бориса Эйфмана.



Этот балет — и комедия положений, и бурлеск, гротеск, провокация, абсурд, юмор, метаморфозы, эксперимент, тонус, драйв, но прежде всего – отточенная и мудрая хореография Бориса Эйфмана, его особый хореографический язык невероятного уровня сложности, в котором современный балет смешался с бальными танцами.Эйфман в очередной раз придумал историю о человеке, которому свойственно меняться. Придумал «Эффект Пигмалиона» — балет-мюзикл, балет-комедию, балет, наполненный множеством невероятных трюков.

«Эффект Пигмалиона» — балетная интерпретация известной истории о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Роль творца в драматургическом решении спектакля отведена удачливому исполнителю бальных танцев (Лион), который решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов (Гала) виртуозную артистку.



Пигмалион – герой греческой мифологии. Скульптор изваял статую женщины (Галатеи) такой красоты, что влюбился и мечтал встретить в жизни такую же девушку. Афродита сжалилась над влюбленным и оживила статую. Сюжет послужил основой для пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион», по которому позднее был создан знаменитый мюзикл «Моя прекрасная леди». Эффект Пигмалиона – понятие, как было отмечено выше, скорее научное, чем художественное. Оно означает психологический феномен, когда человек, которому пророчат славу в определенной сфере деятельности, начинает добиваться успеха и часто – добивается. Балет – именно об этом феномене, но сюжет и отношения между героями во многом ассоциируются с пьесой Шоу.

«Результатом творческих экспериментов Эйфмана стало ошеломительное зрелище, разбивающее стереотипы о самой сущности балета и вместе с тем воздающее должное его непоколебимым традициям», — так пишет Линн КолбернШапиро в «See Chicago Dance»; Джейми Роублс из «Bachtrack» подчеркивает: «Эйфман заявлял о том, что хочет воссоединить танец с театром и использовать язык движений для исследования психологии. И его труппа справляется с обеими задачами. Хореография служит передаче истории и сюжета, она неистовая и разноплановая – столкновение энергично сплетенных воедино пластических элементов балета, contemporary и бальных танцев».

А вот как объясняет свой спектакль сам Борис Эйфман: «Мы не знаем своих подлинных возможностей. Ведь человеческая природа бесконечно загадочна. В каждом из нас заложена творческая энергия, наделяющая личность способностью к саморазвитию. Впрочем, чтобы изменить себя, человеку нередко нужен тот, кто готов пробудить в немдремлющий потенциал. И, влияя на других, такие ваятели чужих судеб сами проходят через метаморфозы. Балет «Эффект Пигмалиона» – хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетённости искусства и жизни.

В центре спектакля – дерзкая обитательница трущоб. Повстречав чемпиона по бальным танцам, она врывается в мир богатства и изумительного исполнительского мастерства. Здесь красота и обманчивая легкость движений достигаются жестоким трудом, а внешне притягательные плоды сценической славы не спасают от одиночества. Под руководством именитого танцовщика героине предстоит пройти путь пластического перевоплощения, которое, начавшись как курьезный эксперимент, завершается настоящей драмой.

Необычайное упорство, душевные достоинства, прежде скрытые под накипью грубости, а также вспыхнувшая в девушке любовь к учителю и партнеру, помогают ей вырасти в звезду. Однако фатальная пропасть между нищетой и роскошью может быть преодолена лишь в миретанца, уравнивающем жителей хижин и дворцов. В реальности же внутри нас навсегда остается мстительное прошлое, скрыться от которого не дано никому.

Чудесное превращение не приносит героине счастья. Гармония неизменно рассеивается вместе с остатками грез. Но что есть сама жизнь, как не сон, порожденный томлением по недосягаемой мечте?..»



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Балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона» на музыку Иоганна Штрауса-сына

Декорации: Зиновий Марголин

Костюмы: Ольга Шаишмелашвили

Свет: Александр Сиваев, Борис Эйфман





Оперный театр Тель-Авива

16 сентября 2022 года, пятница, 21:00

17 сентября 2022 года, суббота, 12:00

17 сентября 2022 года, суббота, 20:00

18 сентября 2022 года, воскресенье, 20:00

19 сентября 2022 года, понедельник, 20:00

20 сентября 2022 года, вторник, 20:00

Видеотрейлер балета «Эффект Пигмалиона» смотрите здесь.

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