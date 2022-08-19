Белла Хадид пожаловалась, что потеряла друзей и работу из-за антиизраильской позиции

Палестинско-американская модель сказала, что, когда она впервые начала активно поддерживать палестинское дело, с ней «перестали работать много компаний».

Палестинско-американская модель Белла Хадид заявила в различных интервью на этой неделе, что потеряла работу и друзей из-за своих антиизраильских взглядов.

В беседе с ливийско-американской журналисткой Нурой Тагури Хадид сказала, что, когда она впервые начала активно поддерживать дело палестинцев, с ней «много компаний перестали работать».

«У меня были друзья, которые меня совсем бросили, даже друзья, с которыми я ужинала по пятницам, теперь просто не пускают меня в свой дом», — рассказала модель.

В еще одном новом интервью, на этот раз для журнала GQ, 25-летняя девушка сказала, что ее оторвали от ее палестинского наследия, когда мать развелась с ее отцом, палестинским бизнесменом и магнатом в сфере недвижимости Мохаммедом Хадидом.

«Мне бы очень хотелось вырасти и быть с отцом каждый день, учиться и действительно иметь возможность практиковать [ислам], просто иметь возможность жить в мусульманской культуре», — сказала она.

Она отметила, что из-за того, что ей не дали расти в палестинской культуре, это побудило ее использовать свою гигантскую онлайн-платформу, которая включает более 53 800 000 миллионов подписчиков в Instagram, для распространения информации об «израильской оккупации».

«Я рассказываю [об этом] ради пожилых людей, которые все еще живут там и никогда не видели Палестину свободной, и ради детей, которые еще могут вырасти и жить красивой жизнью», — сказала она.

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