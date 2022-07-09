Брэд Питт рассказал, что болен неизлечимой болезнью

Редким заболеванием, прозопагнозией, страдает, по его словам, актер Бред Питт. Из-за этого кинозвезде сложно запоминать лица незнакомых людей.

Известный американский актер Брэд Питт рассказал о редкой и неизлечимой болезни – он не может различать лица людей. . Ее называют прозопагнозией или «лицевой слепотой».

Актер поделился этим в интервью изданию gq.

По словам Питта, ему крайне сложно запоминать лица малознакомых людей, особенно тяжело приходится на собраниях или мероприятиях, которые он вынужден посещать достаточно часто.

Болезнь могла достаться ему по наследству или возникла вследствие травмы.

Киноактер рассказал, что ему часто бывает неловко за эту особенность. Он опасается, чтобы люди не подумали, что он «закрытый, холодный, недоступный и полностью погруженный в проблемы».

Звезда расстроен, поскольку большинство людей не верит в существование его заболевания. Поэтому он считается невежливым человеком.

Брэд Питт заявил: «Никто мне не верит! Я должен найти еще кого-то с таким же недугом».

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