Израиль посетил отец актрисы Анджелины Джоли

Известный голливудский актер и лауреат большого количества премий Джонатан Войт посетил еврейское государство, чтобы поддержать его территориальную целостность.

Иудею и Самарию посетил 83-летний известный американский киноактер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, и отец Анджелины Джоли, Джонатан Войт в знак поддержки территориальной целостности еврейского государства Израиль.

Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.

«За свою гуманитарную деятельность Джонатан Войт получил премию «Цдака» от еврейской религиозной организации для неевреев соблюдающих 7 заповедей «Бней Ноах» (Сыны Ноя), к идеологии которой он очень близок», — сообщили администраторы канала.

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