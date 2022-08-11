Брэд Питт ведет «черный список» голливудских актеров

Известный голливудский актер Брэд Питт не хочет работать с некоторыми своими коллегами по цеху и ведет «черный список».

58-летний актер, звезда фильмов «Бойцовский клуб» и «Однажды…в Голливуде» Брэд Питт ведет список знаменитостей, с которыми не хочет работать в киноиндустрии.

Об этом сообщает издание Mirror.

Такую информацию рассказал журналистам коллега актера по фильму «Скоростной поезд» Аарон Тейлор-Джонсон во время кинофестиваля в Швейцарии.

По его словам, Брэд Питт весьма скромный и дружелюбный человек и этого он ожидает от своих коллег. Актер хочет находиться в компании людей, с которыми можно хорошо провести время. И когда работаешь с большим количеством актеров, через некоторое время начинает делать заметки, с кем из них ты больше не хочешь пересекаться на съемочной площадке. И у Брэда Питта есть список «хороших» и «дер***вых» актеров.

«Курсор» писал ранее, что 58-летний голливудский актер Брэд Питт прокомментировал, собирается ли действительно уходить из кинематографа.

Еще мы писали, что известный американский актер Брэд Питт рассказал о редкой и неизлечимой болезни – он не может различать лица людей. Ее называют прозопагнозией или «лицевой слепотой».

Напомним, что Бред Питт разочаровался в романтических отношениях и больше не намерен жениться. По мнению друзей актера, такой вывод он сделал после длительного и болезненного бракоразводного процесса с популярной актрисой Анджелиной Джоли.