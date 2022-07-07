Британская знаменитость обнаружил, что его родственник жил с семьей Анны Франк

Еврейский комедийный актер и ведущий Мэтт Лукас, которого многие знают по сериалу «Доктор Кто» и фильму «Паддингтон», наткнулся на очень знакомое имя, когда исследовал историю своей семьи в программе BBC «Кто ты такой?».
В эпизоде шоу о генеалогии знаменитостей, вышедшем в эфир 16 июня, Лукас узнал, что Вернер Гольдшмидт, двоюродный брат его бабушки, снимал комнату у семьи Франк, когда они еще жили в своей амстердамской квартире.
В отрывке из этого эпизода на YouTube Лукас прочитал запись в дневнике, которую Франк сделала 8 июля 1942 года. Там упоминается Гольдшмидт.
«Я бы прочитал этот дневник, когда был моложе, и никогда бы не понял, что она говорит о моем родственнике», — сказал Лукас, который лишь смутно знал, что некоторые члены его семьи погибли в концлагерях.
«Значит, мой предок знал Анну Франк? Автора одной из самых важных книг, когда-либо написанных», — отметил Мэтт.
Он узнал, что дом, в котором с семьей Франк жил его родственник, все еще существует. Актер заявил: «Я должен пойти туда».
«Курсор» писал ранее, что актриса и кинопродюсер Галь Гадот и ее муж Джарон Варсано объявили, что инвестируют в технологический стартап Safe School, основанный прошлым летом бывшим журналисткой Дорон Герман.