Британская знаменитость обнаружил, что его родственник жил с семьей Анны Франк

Он узнал, что дом, в котором с семьей Франк жил его родственник, все еще существует. Актер заявил: «Я должен пойти туда».

Еврейский комедийный актер и ведущий Мэтт Лукас, которого многие знают по сериалу «Доктор Кто» и фильму «Паддингтон», наткнулся на очень знакомое имя, когда исследовал историю своей семьи в программе BBC «Кто ты такой?».

В эпизоде ​​шоу о генеалогии знаменитостей, вышедшем в эфир 16 июня, Лукас узнал, что Вернер Гольдшмидт, двоюродный брат его бабушки, снимал комнату у семьи Франк, когда они еще жили в своей амстердамской квартире.

‘Great British Bake Off’ host Matt Lucas discovers his family member lived with Anne Frank’s family https://t.co/TzTQnaatjK pic.twitter.com/fInBuWzxE2 — JewishFilmProject (@jewishfilmorg) July 6, 2022

В отрывке из этого эпизода на YouTube Лукас прочитал запись в дневнике, которую Франк сделала 8 июля 1942 года. Там упоминается Гольдшмидт.

«Я бы прочитал этот дневник, когда был моложе, и никогда бы не понял, что она говорит о моем родственнике», — сказал Лукас, который лишь смутно знал, что некоторые члены его семьи погибли в концлагерях.

«Значит, мой предок знал Анну Франк? Автора одной из самых важных книг, когда-либо написанных», — отметил Мэтт.

Он узнал, что дом, в котором с семьей Франк жил его родственник, все еще существует. Актер заявил: «Я должен пойти туда».

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