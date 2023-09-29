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Бритни Спирс напугала фанатов «экстремальным» танцем с ножами

22:52, Сегодня
Культура
бритни спирс фото
Фото: скриншот из YouTube
Бритни Спирс вызвала обеспокоенность в социальных сетях, опубликовав видео, на котором она танцует с кухонными ножами.

Бритни Спирс, которая, по данным TMZ, «увлекалась ножами на протяжении многих лет», в понедельник разместила в Instagram одно из своих многочисленных танцевальных видео, но на этот раз с двумя очень нестандартными реквизитами.

Певица размахивала чем-то вроде двух кухонных ножей из нержавеющей стали, танцуя босиком в своем доме, а за ней наблюдали три маленьких собаки.

Первоначально видео было опубликовано с подписью: «Сегодня я начала играть на кухне с ножами».

Примечательно, что, когда скандальное опекунство над Бритни подошло к концу, одна из рекомендаций по ее дальнейшему уходу заключалась в том, чтобы держать ножи подальше от нее.

Как сообщили в TMZ, источник сказал им, что «Бритни рассматривает ножи как средство защиты… она постоянно боится быть повторно помещенной в лечебницу, о чем она уже упоминала в прошлом… рекомендация по поводу ножей была предостерегающей».

Однако, после того, как ее видео с ножами стало вирусным, она изменила подпись к видео и заверила своих поклонников, что им не о чем беспокоиться. «Не волнуйтесь, это НЕ настоящие ножи!!!», — написала она.

Некоторые фанаты, однако, отметили, что во время танца слышно, как ножи звенят друг о друга, что, по-видимому, указывает на то, что они, по крайней мере, сделаны из металла.

 

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A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

После публикации видео, на котором Бритни Спирс танцует с ножами, "человек, близкий к ней и искренне беспокоившийся о ее состоянии", обратился к правоохранительным органам, как сообщает CNN. Капитан офиса шерифа округа Вентура, Дин Уорти, рассказал, что изначально неизвестное лицо связалось с отделом оценки психического состояния Департамента полиции Лос-Анджелеса. Этот отдел затем переадресовал вызов в офис шерифа. После этого в дом певицы направили сержанта, который ранее имел множество контактов с Бритни Спирс на протяжении многих лет.

Сержант позвонил на домофон резиденции артистки и пояснил охраннику, что он прибыл на основе информации о возможном кризисе психического здоровья звезды или угрозе членовредительства. Однако начальник охраны Бритни Спирс уточнил сержанту, что с ее стороны нет никакой угрозы для ее безопасности и что она не желает, чтобы полицейские входили на ее территорию.

Бритни Спирс позже объяснила в своих соцсетях: «Это поддельные ножи, которые моя команда арендовала в магазине Hand Prop в Лос-Анджелесе. Это не настоящие ножи. Никому не нужно волноваться или вызывать полицию. Я пытаюсь подражать одной из моих любимых исполнительниц Шакире… выступление, которым я была вдохновлена!!!».

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