Бритни Спирс напугала фанатов «экстремальным» танцем с ножами

Бритни Спирс, которая, по данным TMZ, «увлекалась ножами на протяжении многих лет», в понедельник разместила в Instagram одно из своих многочисленных танцевальных видео, но на этот раз с двумя очень нестандартными реквизитами.

Певица размахивала чем-то вроде двух кухонных ножей из нержавеющей стали, танцуя босиком в своем доме, а за ней наблюдали три маленьких собаки.

Первоначально видео было опубликовано с подписью: «Сегодня я начала играть на кухне с ножами».

Примечательно, что, когда скандальное опекунство над Бритни подошло к концу, одна из рекомендаций по ее дальнейшему уходу заключалась в том, чтобы держать ножи подальше от нее.

Как сообщили в TMZ, источник сказал им, что «Бритни рассматривает ножи как средство защиты… она постоянно боится быть повторно помещенной в лечебницу, о чем она уже упоминала в прошлом… рекомендация по поводу ножей была предостерегающей».

Однако, после того, как ее видео с ножами стало вирусным, она изменила подпись к видео и заверила своих поклонников, что им не о чем беспокоиться. «Не волнуйтесь, это НЕ настоящие ножи!!!», — написала она.

Некоторые фанаты, однако, отметили, что во время танца слышно, как ножи звенят друг о друга, что, по-видимому, указывает на то, что они, по крайней мере, сделаны из металла.

После публикации видео, на котором Бритни Спирс танцует с ножами, "человек, близкий к ней и искренне беспокоившийся о ее состоянии", обратился к правоохранительным органам, как сообщает CNN. Капитан офиса шерифа округа Вентура, Дин Уорти, рассказал, что изначально неизвестное лицо связалось с отделом оценки психического состояния Департамента полиции Лос-Анджелеса. Этот отдел затем переадресовал вызов в офис шерифа. После этого в дом певицы направили сержанта, который ранее имел множество контактов с Бритни Спирс на протяжении многих лет.

Сержант позвонил на домофон резиденции артистки и пояснил охраннику, что он прибыл на основе информации о возможном кризисе психического здоровья звезды или угрозе членовредительства. Однако начальник охраны Бритни Спирс уточнил сержанту, что с ее стороны нет никакой угрозы для ее безопасности и что она не желает, чтобы полицейские входили на ее территорию.

Бритни Спирс позже объяснила в своих соцсетях: «Это поддельные ножи, которые моя команда арендовала в магазине Hand Prop в Лос-Анджелесе. Это не настоящие ножи. Никому не нужно волноваться или вызывать полицию. Я пытаюсь подражать одной из моих любимых исполнительниц Шакире… выступление, которым я была вдохновлена!!!».

Britney Spears explains why she’s been dancing with knives and that they are fake in new post:

"These are fake knives that my team rented from Hand Prop shop in LA. These are not real knives. No one needs to worry or call the police. I'm trying to imitate one of my favorite… pic.twitter.com/WG6pno9eNp

— Pop Tingz (@ThePopTingz) September 29, 2023