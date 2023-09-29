Секс-символ 90-х Памела Андерсон удивила подписчиков разительной трансформацией

Памела Андерсон ошеломила образом без капли макияжа на неделе моды в Париже.

56-летняя Памела Андерсон в четверг продемонстрировала потрясающий образ без макияжа на презентации коллекции женской одежды Isabel Marant весна/лето 2024 в рамках недели моды в Париже.

Pamela Anderson stuns while makeup-free at Paris fashion week https://t.co/ezxpuAMu9E pic.twitter.com/qFyQMbLMrC — New York Post (@nypost) September 28, 2023

Андерсон распустила свои длинные светлые волосы, позволив им ниспадать по плечам, а ее естественная, без пятен кожа сияла.

Она улыбнулась камерам, продемонстрировав свой свежий образ, в котором также были более тонкие брови в стиле начала нулевых.

Звезда «Спасателей Малибу» была одета в ярко-желтое фактурное платье миди без рукавов скромного кроя.

Шикарный наряд отличался драпировкой на плечах и в средней части.

Курсор уже писал, что ПамелаАндерсон решила кардинально сменить образ.Теперь звезда прибегает к более натуральным макияжам и неброскому стилю.