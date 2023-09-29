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Секс-символ 90-х Памела Андерсон удивила подписчиков разительной трансформацией

15:59, Сегодня
Культура
памела андерсон фото
Фото: скриншот из Youtube
Памела Андерсон ошеломила образом без капли макияжа на неделе моды в Париже.

56-летняя Памела Андерсон в четверг продемонстрировала потрясающий образ без макияжа на презентации коллекции женской одежды Isabel Marant весна/лето 2024 в рамках недели моды в Париже.

Андерсон распустила свои длинные светлые волосы, позволив им ниспадать по плечам, а ее естественная, без пятен кожа сияла.

Она улыбнулась камерам, продемонстрировав свой свежий образ, в котором также были более тонкие брови в стиле начала нулевых.

Звезда «Спасателей Малибу» была одета в ярко-желтое фактурное платье миди без рукавов скромного кроя.

Шикарный наряд отличался драпировкой на плечах и в средней части.

Курсор уже писал, что ПамелаАндерсон решила кардинально сменить образ.Теперь звезда прибегает к более натуральным макияжам и неброскому стилю.

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