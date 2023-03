Брюса Уиллиса впервые увидели на публике после диагностики страшного заболевания

67-летний голливудский актер, звезда боевика «Крепкий орешек» Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике. Сейчас знаменитость больше времени проводи дома, со своей семьей, особенно после того, как у него диагностировали страшное заболевание.

На фотографиях, опубликованных Daily Mail, актер запечатлен вместе с друзьями.

Брюса Уиллиса «словили» папарацци, когда он прогуливался в Санта-Монике с двумя приятелями. Мужчины общались и пили кофе. Актер был одет в черные штаны, синюю кофту и серую шапку.

Bruce Willis, 67, seen for the first time since hi… https://t.co/kTiJjEil7f pic.twitter.com/jj7Tty76UW

— KURO (@KURO02585722) March 3, 2023