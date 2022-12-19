Неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание: кому он оставит 250 млн долларов

Состояние 67-летнего голливудского актера, звезды фильмов «Крепкий орешек» и «Шестое чувство» Брюса Уиллиса в последнее время ухудшилось, в связи с этим он решил переписать свое завещание, которое оценивают в 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает Radar.

Этой весной стало известно, что любимый миллионами актер болеет афазией — речевой дисфункцией, которая может нарушать понимание или выражение слов. Из-за проблем со здоровьем он завершил актерскую карьеру и стал больше времени проводить со своей семьей. В последнее время, как сообщили его родные, актер начал испытывать трудности с произношением и движениями.

Оказалось, что все свое наследство Брюс Уиллис завещал своей второй супруге Эмме Хеминг, а также их двум совместным дочерям. Им достанется основная часть доходов знаменитости. А вот его дочери от первого брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула смогут претендовать всего лишь на миллион долларов каждая.

Несмотря на то, что звезда «Крепкого орешка» сохранил с бывшей женой очень дружеские и теплые отношения, в своем завещании он ее не указал.

«Курсор» писал ранее, что в сентябре серьезно болеющего актера Брюса Уиллиса видели в Лос-Анджелесе. Он был одетый в бледно-голубую рубашку и светлые джинсы.

Еще мы писали, что 44-летний голливудский актер, звезда фильмов «Джобс» и «Эффект бабочки» Эштон Кутчер впервые рассказал о редкой болезни, которая заставила его пересмотреть свои взгляды на жизнь.