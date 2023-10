Дэвид Бекхэм публично присрамил жену из-за лжи — видео стало вирусным

Дэвид Бекхэм в шутку присрамил свою жену Викторию Бекхэм за то, что она заявила, что она принадлежит к «рабочему классу».

В новом документальном фильме Netflix «Бекхэм», в котором подробно повествуется о жизни футбольной иконы и бывшей участницы Spice Girls, Виктория Бекхэм рассказала о том, чем ее привлек Дэвид, когда они встретились на футбольном матче в 1997 году.

«Он мне просто понравился, и все было так просто, — объяснила Виктория. — Я думаю, что мы оба из семей, которые очень много работают. Наши родители очень много работают, мы принадлежим к очень рабочему классу».

«Будь честной!" — крикнул Дэвид из другой комнаты.

«Я говорю правду», — ответила Виктория, прежде чем Дэвид добавил: «На какой машине твой отец отвозил тебя в школу?»

Запинаясь в ответе, Виктория сказала: «На это непросто ответить". Однако в конце концов она смущенно призналась: «Хорошо, в 80-х у моего отца был Rolls-Royce».

