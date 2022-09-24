Виктория Бекхэм раскрыла свой ритуал красоты

Виктория Бекхэм раскрыла свои секреты красоты в уходе за кожей. «Я очень религиозно отношусь к уходу за кожей. Иметь чистую и здоровую кожу очень важно» — сказала она.

В 48 лет у Виктории Бекхэм безупречная кожа, свежая и прекрасно увлажненная. И, к радости всех, кто является поклонником популярной дизайнера или хочет иметь кожу с такими же характеристиками, недавно Виктория подробно поделилась тем, что она любит и использует в своей бьюти-рутине.

VB Body gives you the best silhouette, I'm obsessed with this mini dress! x VB Discover VB Body: https://t.co/6WAfquY5dK pic.twitter.com/HTAEXKyBSM — Victoria Beckham (@victoriabeckham) May 7, 2022

«Я очень религиозно отношусь к уходу за кожей. Иметь чистую и здоровую кожу очень важно» — сказала она.

Бывшая Spice Girl рассказала, что она принимает хороший горячий душ перед сном, а также практикует «здоровые привычки сна», такие как сон не менее восьми часов в день, а также лежит на шелковой наволочке. А когда дело доходит до дневной рутины с кожей, Виктория никогда не отказывается от использования хорошего солнцезащитного крема. «Защита от солнца для меня не подлежит обсуждению. Мне очень нравится сохранять то, что у меня есть, и относиться к своему телу с добротой и защитой», — поделилась она.

My final #ReebokxVictoriaBeckham collection is here! I’ve loved combining @Reebok's heritage with my personal vision to create luxe and functional pieces that really work with the body. Shop drop seven at https://t.co/vS451lspZU, 36 Dover Street and https://t.co/2aKqjSyMX3 xx VB pic.twitter.com/tc0AOpff4u — Victoria Beckham (@victoriabeckham) September 23, 2022

И у нее даже есть совет, как использовать этот тип продукта: «Я добавляю большое количество [солнцезащитного крема] во все, что наношу на кожу в этот день — будь то тональный крем, тональный увлажняющий крем или даже омолаживающий праймер для клеток». — заявила владелица косметического бренда Victoria Beckham Beauty.

Ранее китайские ученые выяснили, чем опасен дневной сон.