Дочь Брюса Уиллиса показала новые фотографии с болеющим отцом

На кадрах актер позирует в белой футболке, серых спортивных штанах и кроссовках.

67-летний голливудский актер, звезда фильмов «Шестое чувство» и «Крепкий орешек» Брюс Уиллис сейчас редко появляется на публике и завершил карьеру, потому что у него диагностировали афазию — речевую дисфункцию. Фанаты беспокоятся за знаменитость, поэтому каждое новое фото с ним — настоящий подарок. Недавно младшая дочь актера поделилась с подписчиками кадрами, где позирует вместе с отцом.

Их она разместила на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала два кадра, на которых Брюс Уиллис стоит с ней в обнимку, на нем белая футболка, серые спортивные штаны и кроссовки. На дочери — белый тор, черная в красные цветы блуза с коротким рукавом и широкие серые штаны.

Во время съемки актер делает смешное лицо, а Таллула широко улыбается и держит его за руку. На втором снимке оба кривляются.

«Клуб высокой драмы ~~ жизненные навыки ~~ скрестим пальцы. На этой неделе я ем овощи», – подписала пост девушка.

Кроме фото с отцом, в карусели есть и другие изображения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tallulah (@buuski)

«Курсор» писал ранее, что у голливудского актера, звезды фильма «Крепкий орешек» Брюса Уиллиса недавно диагностировали афазию. Из-за болезни состояние здоровье знаменитости резко ухудшилось в последнее время.

Еще мы писали, что голливудский актер Брюс Уиллис решил переписать свое завещание, которое оценивают в 250 миллионов долларов. Оказалось, что все свое наследство Брюс Уиллис завещал своей второй супруге Эмме Хеминг, а также их двум совместным дочерям.