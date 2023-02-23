Дочка Джонни Деппа предстала в образе бывшей девушки отца

Лили-Роуз Депп отдала дань уважения одной из самых знаковых супермоделей в мире, которая, кроме того, была бывшей девушкой ее отца.

23-летняя дочь Джонни Деппа снялась для весеннего номера журнала iD в джинсах Chanel, где на одном из снимков она позировала в прозрачном платье в стиле 90-х, поразительно похожем на то, в котором Кейт Мосс однажды была замечена в Лондоне в 1993 году.

В то время как платье Кейт было разработала Лиза Брюс, платье Лили-Роуз создал Мартин Кин.

Lily Rose Depp for i-D 2023 x Kate Moss 1993 pic.twitter.com/w5SsxnsKm4 — Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) February 21, 2023

Джонни и Кейт встречались с 1994 по 1998 год.

Актер «Пиратов Карибского моря» делит 20-летнюю Лили-Роуз и сына Джека с бывшей девушкой Ванессой Паради, с которой он встречался 14 лет, прежде чем давние любовники расстались в 2012 году.

Лили-Роуз рассказала о своей маме в интервью iD: «Всякий раз, когда я вижу ее старые фотографии, я такая: «Уф. Вот так я выгляжу в своих снах». Она присылает мне свои фотографии, когда была моложе, и говорит что-то вроде: «Мы близнецы». И я такая: «Ты намного красивее меня». Она так красива».

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