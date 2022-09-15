Джастин Бибер отменил концерт в Израиле: названа причина

Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер все же отменил свой концерт в Израиле, клиентам вернут деньги за билеты.

Всемирно известный исполнитель Джастин Бибер расстроил своих поклонников, в частности израильских, потому что был вынужден отменить свой концертный тур по Ближнему Востоку, Азии, Африке и Южной Америке.

Об этом сообщает 9tv.

За концерт, который должен был состояться 13 октября в тель-авивском парке Яркон, всем, кто купил билеты, в ближайшее время вернут деньги.

Известно, что причиной отмены тура стало ухудшение здоровья канадского исполнителя. Вдобавок к болезни Лайма, которую Джастину диагностировали в 2019 году, он еще страдает хронической вирусной инфекцией, влияющей на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.

На своей странице в Instagram он признался подписчикам, что болезнь сильно пошатнула его здоровье и парализовала часть лица. Вирус застал Бибера в разгар турне, поэтому его он попросил поклонников проявить терпение.

Израильские организаторы концерта певцы отметили, что билетные кассы вернут всем деньги, средства автоматически поступят на карты. Также израильские антрепренеры сообщают, что приложили все усилия, чтобы согласовать с артистом новую дату его концерта в Израиле, но, к сожалению, на данном этапе это невозможно из-за неопределенности с его состоянием здоровья.

«Курсор» писал ранее, что 22 сентября в Тель-Авиве пройдет грандиозное представление на концертной площадке B-Side by Zappa. Украинские музыканты Quest Pistols дадут единственный концерт в своем золотом составе.