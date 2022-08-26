Quest Pistols в Тель-Авиве: запланирован только один концерт

22 сентября в Тель-Авиве пройдет грандиозное представление на концертной площадке B-Side by Zappa. Украинские музыканты Quest Pistols дадут единственный концерт в своем золотом составе.

Quest Pistols – это энергия, перфоманс и харизма, помноженные на «здоровый пофигизм», их хиты, знакомые всем зрителям, способны раскачать любой зал.

Концерт в Тель-Авиве обещает стать очень ярким событием. Организаторами запланировано полноценное pre-party, автограф-сессия и after-party. На pre-party гостям создадут нужное настроение и драйв необыкновенный MakSOK, певица и актриса Masha Mati, участница шоу The Voice, а также трехкратный номинант на звание лучшего диджея Израиля DJ German Anvy.

Quest Pistols – украинская музыкальная и танцевальная группа, мгновенно прославившаяся после хита «Я устал» в 2007 году на реалити-шоу «Шанс». Дебютный альбом «Для тебя» Quest Pistols также вышел в 2007 году, став платиновым. Окончательно прославил команду кавер на песню «Белая стрекоза любви» Николая Воронова, клип на которую вышел 8 марта 2009 года. Три альбома, многочисленные клипы, под которые невозможно не танцевать, концерты по всему миру – все это вселенная Quest Pistols.

После концерта Quest Pistols вы сможете потанцевать под биты DJ German Anvy и насладиться прекрасным шоу.

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