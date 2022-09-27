Джейн Фонда сожалеет о пластической операции

Она отметила, что никогда больше не пойдет на косметические процедуры, потому что беспокоится о том, что будет выглядеть «искаженной».

Если раньше голливудские знаменитости делали все возможное, чтобы скрыть, что у них были какие-либо косметические процедуры, пусть даже минимальные, то теперь наши любимые звезды честно говорят о нереалистичных стандартах красоты. Джейн Фонда — одна из таких знаменитостей. Актриса рассказала, что не гордится тем, что сделала пластическую операцию.

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В интервью американскому журналу «Vogue» Джейн сказала, что сожалеет о том, что сделала подтяжку лица, и отметила, что никогда больше не пойдет на косметические процедуры, потому что беспокоится о том, что будет выглядеть «искаженной» и что будет зависимой от операций.

Этим сообщением она также хочет помочь людям осознать, что «определенный возраст не означает, что вы должны отказаться от жизни, отказаться от развлечений, отказаться от того, чтобы иметь парней или девушек, заводить новых друзей или делать все, что вы хотите сделать. Для вас еще есть сфера жизненных возможностей». «Вот почему я всегда говорю людям, сколько мне лет, потому что я хочу, чтобы они это понимали. Важен не возраст, не хронологическое число», — сказала она.

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