Джейсон Момоа расстался с женой после 16 лет совместной жизни

Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет совместной жизни.

Об этом сообщает Independent.

42-летний Момоа опубликовал совместное заявление от его имени и Боне в социальных сетях.

Актеры впервые встретились в джаз-клубе Лос-Анджелеса в 2004 году, у них двое детей — дочь Лола и сын Накоа-Вольф.

Момоа и Боне тайно поженились в 2017 году.

Заявление пары об их разводе гласило: «Мы почувствовали сжатие и изменения этих трансформационных времен… Разворачивается революция – и наша семья не исключение…».

«Итак, мы делимся нашей семейной новостью, что мы расстаемся».

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Момоа и Бонет пояснили, что решение публично объявить о своем расставании было принято не потому, что они считают, что «это достойно освещения в печати», а скорее для того, чтобы «в нашей жизни мы могли делать это достойно и честно».

Джейсон рассказывал о своей жене: «С тех пор, как мне было восемь лет, и я увидел ее по телевизору, я подумал: «Мама, я хочу ее».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Роберт Де Ниро обвиняет бывшую помощницу в растрате.