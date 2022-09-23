Дженнифер Энистон рассказала, какое у нее любимое упражнение

Дженнифер Энистон уже много лет сохраняет одну и ту же фигуру. Она рассказала, какие упражнения помогают ей в этом.

С тех пор, как Дженнифер Энистон дебютировала в «Друзьях» и обрела легион поклонников еще в 90-х, в ее внешности мало что изменилось. Стрижка стала ее самой большой визитной карточкой, а силуэт оставался практически неизменным на протяжении последних 30 лет. Актриса известна своей сосредоточенностью и умением вести здоровый и регулируемый образ жизни, но не ограничивающий. Ее любимые занятия варьируются от занятий barre до таких видов спорта, как бокс.

Что касается того, какие упражнения она выполняла в тренажерном зале в последнее время, в новом интервью звезда сказала, что сейчас, в 53 года, она уделяет приоритетное внимание двум упражнениям. «Я действительно сосредоточен на пилатесе. Мне нравится трехминутная планка», — сказала она.

Она подчеркнула, что по возможности также занимается силовыми тренировками. «У меня всегда есть гири от пяти до восьми фунтов. И если я смотрю телевизор или отдыхаю, читаю электронную почту, [я] просто использую гири».

Ранее мы писали, что по просьбе своей коллеги по фильму «Матрица» Киану Ривз составил список любимых фильмов, которым поделился с поклонниками.

Кроме того, Мэтью МакКонахи рассказал, что подвергся сексуальному насилию в подростковом возрасте. «Я не позволю этому победить меня», — заявил актер.