Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки: певица показала фото

Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, что она и ее муж Бен Аффлек сделали парные татуировки, чтобы отпраздновать День святого Валентина. Актриса поделилась множеством фотографий в Instagram, демонстрирующих татуировку, в том числе несколько ретроспективных фотографий пары. Листайте фото ниже:

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Новая татуировка певицы представляет собой знак бесконечности с надписью «Дженнифер» и «Бен», написанными курсивом, тогда как новая татуировка Аффлека имеет две пересекающиеся друг с другом стрелки с инициалами пары.

Артистка поделилась постом несколько часов назад, и на данный момент он собрал более 2 миллионов лайков и тысячи комментариев.

Знаменитая пара, познакомившаяся в 2001 году, когда они оба снимались в фильме «Джильи», закрутила очень публичный роман и в следующем году обручилась. Свадьбу отложили, и в 2004 году они расстались. Бен женился на своей коллеге по фильму «Шпионка» Дженнифер Гарнер, от которой у него трое детей: Вайолет (16), Серафина (14) и Сэмюэл (10). Они завершили свой развод в 2018 году. Затем он встречался с продюсером SNL Линдси Шукус и кубинской актрисой Аной де Армас, с которой он познакомился на съемках их фильма «Глубокая вода».

После разрыва с Беном Дженнифер вышла замуж за певца Марка Энтони в июне 2004 года, с которым у нее есть близнецы, Эмме и Макс, родившиеся в 2008 году. В конце концов пара развелась.

В мае 2021 года Бен и Дженнифер спровоцировали слухи о воссоединении, когда их заметили держащимися за руки во время отпуска в Монтане. В 2022 году пара поженилась.

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