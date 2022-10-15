Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли в свет как супруги

Если вы с нетерпением ждали дебюта Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на публике в официальном браке, ожидание окончено! Пара сделала свое первое официальное появление на красной ковровой дорожке с тех пор, как вышла к алтарю в августе этого года. Эти двое приняли участие в показе Ральфа Лорена, проходившем в Сан-Марино, Калифорния.

После официального бракосочетания на интимной церемонии в Лас-Вегасе 16 июля пара обменялась клятвами перед друзьями и семьей на роскошной свадьбе в Джорджии 20 августа.

Jennifer Lopez & Ben Affleck

Для показа мод североамериканского бренда супруги были в безупречных образах! Дженнифер Лопес выбрала платье в тонкую полоску и дополнила образ клатчем, туфлями-лодочками и шляпой — все в черном цвете. Бен Аффлек также был элегантен в полностью черном костюме.

Ben Affleck & Jennifer Lopez looked slick in matching all black at Ralph Lauren’s runway show in San Marino last night (Photo: Getty) pic.twitter.com/x0wCyM6DED — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 14, 2022

Как ранее писал Курсор, скончался актер, сыгравший одну из ключевых ролей в «Гарри Поттере».

«Курсор» также сообщал, что голливудский актер Том Круз большую часть своих трюков в кино исполняет самостоятельно, и недавно он поделился с фанатами рискованной выходкой.