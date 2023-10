Дженнифер Лопес часто называют королевой здоровья и хорошего самочувствия, так как она прибегает к строгим тренировкам и здоровому питанию, но в четверг Дженнифер Лопес побаловала себя фастфудом.

54-летнюю поп-сенсацию, заботащуюся о своем здоровье, увидели вместе с ее 51-летним мужем Беном Аффлеком в Лос-Анджелесе, когда она приехала в Макдональдс.

Джей Ло заказала гамбургер и наслаждалась им в экологически чистом внедорожнике Rivian, когда ее муж, что-то эмоционально рассказывая, подъехал затем к заправке.

Отметим, что звезды не искали VIP-обслуживания, поскольку ждали своей очереди, как и любой другой клиент.

Певица была одета в белую водолазку, золотые серьги-кольца и гламурные солнцезащитные очки, достойные поп-звезды.

Увидев, как ДжейЛо лакомится гамбургером, фанаты были по-настоящему удивлены, поскольку такая пища, вероятно, является редкостью в ее рационе.

«Я заставляю ее есть очень здоровую еду, потому что ей нужно действительно хорошее топливо для всех дел, которые она делает, — сказала тренер Дженнифер Лопес Трейси Андерсон журналу People еще в 2016 году. — Все органическое и очень хорошо продуманное, с балансом высококачественных белков и большим количеством питательных веществ».

Она добавила, что вся кухня Дженнифер «свежая» и не содержит обработанных продуктов.

Но, как видим, Дженнифер не позволяет своей строгой диете помешать ей время от времени наслаждаться декадентскими блюдами.

