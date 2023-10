Экс-жена Джонни Деппа Эмбер Херд вышла на улицы Мадрида с костылем — папарацци показали фото

Голливудскую актрису Эмбер Херд недавно заметили в Мадриде, Испания, со своей дочерью Уно Пейдж и семьей.

Звезда «Аквамена», которая проживает в Испании после громкого судебного дела с бывшим мужем Джонни Деппом, прогуливалась с тростью. Эмбер Херд получила травму бедра во время подготовки к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.

Эмбер выглядела заботливой матерью, крепко держащей дочь за руку и даже поднимавшей ребенка, несмотря на свою травму.

Для прогулки Эмбер Херд надела белые джинсы, черный жилет, коричневый ремень и темные очки, дополнив свой образ многослойными золотыми ожерельями, серьгами и большой черной кожаной сумкой. Ее дочь Уно была одета в очаровательное оранжевое платье, расшитое бабочками.

EXCLUSIVE: Amber Heard is spotted walking with a crutch while carrying her daughter Oonagh as she joins her sister and family in Madrid https://t.co/wdiOchDpdA pic.twitter.com/kMXTPTWeiX

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 4, 2023