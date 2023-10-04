Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон эффектно предстала в нижнем белье в новой фотосессии

Дженнифер Энистон выглядела счастливой и была раскрепощенной на съемках.

Дженнифер Энистон опубликовала в Instagram красивые кадры из ее фотосессии для журнала CR Fashion Book, на которых она позирует в нижнем белье и оверсайзном блейзере.

На закулисном видео со съемок звезда танцевала и была раскрепощенной. «Веселимся на съемочной площадке с @crfashionbook», — написала она под видео.

В видеоролике она запечатлена в различных полностью черных нарядах, включая вышеупомянутый блейзер, а также развевающуюся накидку и мешковатый костюм-тройку. Без колебаний поклонники осыпали актрису и ее внешний вид похвалами.

«Эта женщина как вино», «Икона Джен-эрджи», «Так горячо», — комментировали пост ее подписчики.

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В другом посте Дженнифер Энистон поделилась черно-белыми фотографиями со съемок, назвав эту фотосессию «сбывшейся мечтой».

В сопроводительном интервью Дженнифер рассказала о своей процветающей линии по уходу за волосами LolaVie, о партнерстве с фитнес-брендом Pvolve и о расцвете в среднем возрасте.

Она поделилась с CR Fashion Book, что пьет много воды, ежедневно двигается, старается есть цельные свежие продукты и спит как можно больше. «Последняя часть является сложной для меня, но она очень важна. Я чувствую это, когда не получаю достаточно отдыха», — рассказала она о необходимости полноценного сна.

Энистон продолжила: «В дополнение ко всему этому, я стараюсь очень внимательно относиться к тому, что впускаю в свое свободное пространство. Наш мир действительно переживает некоторые трудности, и я знаю, что нас всех это очень волнует, но иногда я думаю, что нам необходимо выключить шум».

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Курсор писал, что Дженнифер Лопес вызвала восторг «богемным» образом в одной рубашке и золотистых туфлях на платформе.