Эксперты выяснили, мог ли Джек выжить в «Титанике»

Популярный режиссер Джеймс Кэмерон провел исследование при участии специалистов и доказал, что герой его фильма «Титаник» Джек (Леонардо ди Каприо) не мог выжить в концовке произведения.

Об этом сообщает Toronto Sun.

У многих зрителей после просмотра «Титаника», вышедшего еще в 1997 году, сложилось мнение, что если бы главная героиня Роза (Кейт Уинслет) немного подвинулась, то ее любимый мог бы залезть к ней на деревянную дверь и тоже спастись. Четверть столетия режиссер фильма Кэмэрон пытался доказать, что смерть Джека нужна не для трагичности, а вполне обоснованное событие.

Специально для этого он решил провести исследование, которому будет посвящен новый документальный фильм. Премьера запланирована на февраль следующего года, когда в мире будут праздновать День влюбленных. Однако некоторыми подробностями режиссер поделился уже сейчас.

Он утверждает, что с помощью эксперта по переохлаждению удалось воссоздать тот самый плот из Титаника и провести тщательный судебно-медицинский анализ, смоделировав ситуацию из фильма. К эксперименту привлекли двух каскадеров, вес которых составил столько же, как вес Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет на момент съемок.

Их поместили в холодную воду с набором наружных и внутренних датчиков. Эксперты решили опробовать многие методы и установили, что в такой ситуации выжить смог бы лишь один человек.

«Он должен был умереть. Это как Ромео и Джульетта. Это фильм о любви, жертвенности и смертности. Любовь измеряется жертвенностью. Может быть, через 25 лет мне больше не придется сталкивать с этим», ‒ сказал Кэмерон и добавил, что не сожалеет о грустном финале своего произведения.

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Помимо этого новое видео с Титаника позволяет рассмотреть обломки корабля в мельчайших деталях.