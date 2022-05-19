Еврейский актер Бен Платт сыграет в возрождении бродвейского мюзикла «Парад»

Бен Платт сыграет Лео Франка в новом возрождении бродвейского мюзикла 1998 года «Парад», инсценировке линчевания Фрэнка в 1915 году от рук банды белых южан. Шоу будет проходить ограниченным тиражом с 1 по 6 ноября в Центре Нью-Йорка в качестве ежегодной гала-презентации.

Об этом сообщает Israel National News.

Франк был менеджером карандашной фабрики в Атланте, которого судили и приговорили к смертной казни на основании надуманных доказательств за нападение и убийство подростка-рабочего в 1913 году. Полностью белые присяжные приняли показания чернокожего мужчины, который опознал Фрэнка как преступника и изобразил его сексуальным извращенцем. Многочисленные элементы судебного процесса имели антисемитский подтекст, в том числе тот факт, что один из присяжных сказал: «Я точно повешу этого еврея».

В этой истории было много драматических поворотов. Франк подавал многочисленные апелляции в вышестоящие суды, все они были отклонены, но губернатор Джорджии неожиданно смягчил ему приговор пожизненным заключением. Затем толпа мужчин, некоторые из которых впоследствии стали видными политиками штата, ворвалась в тюремную больницу, где содержался Фрэнк, и линчевала его в Мариетте, штат Джорджия — родном городе Фагана.

Дело Франка упоминалось в 1913 году, в год суда над ним, при формировании Антидиффамационной лиги.

Попытка посмертно помиловать Фрэнка в 1980-х годах на основании новых доказательств в конечном итоге оказалась безуспешной, но в 2019 году местный окружной прокурор объявил, что официально возобновит дело, чтобы очистить его имя. Некоторые последователи дела, в том числе потомки Фагана, продолжают верить в вину Фрэнка. Его история также описана в книге автора Стива Онии 2003 года «И мертвые восстанут: убийство Мэри Фаган и линчевание Лео Франка».

Новая постановка «Парада» обещает стать «криминальной версией» мюзикла, изначально написанного Джейсоном Робертом Брауном и Альфредом Ури (чей двоюродный дед владел карандашной фабрикой, где работал Фрэнк). В новую постановку войдут реальные фотографии из процесса над Франком.

Курсор писал ранее, что Михаэль Бен-Давид обвинил СМИ в антисемитизме на Евровидении.