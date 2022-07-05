В Израиле выступил один из самых известных рэперов мира

50 Cent не новичок в Израиле. Он выступал здесь в 2006 году, а в последний раз был в Израиле в 2013 году, когда продвигал свою компанию по производству наушников.

Спустя почти 20 лет после выпуска своего знакового дебютного хип-хоп-альбома Get Rich or Die Tryin’ американский рэпер 50 Cent все еще популярен в Израиле.

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Вскоре после того, как в апреле было объявлено о том, что 4 июля он выступит на Menora Mivtachim Arena в Тель-Авиве, билеты на шоу раскупили, и на следующий вечер команда артиста добавила второй концерт.

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Два шоу являются частью его мирового турне, которое открылось в Лондоне 10 июня. Он уже выступил в нескольких других европейских странах, включая Бельгию, Францию, Норвегию, Швецию, Данию, Германию и Швейцарию, прежде чем прибыть в Израиль в конце тура.

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Артист объявил о шоу в Instagram и Twitter в конце апреля, написав: «Тель-Авив, Израиль! Щоу состоится в понедельник, 4 июля, на Menora Mivtachim Arena. Мы собираемся хорошо провести время!»

Позже он объявил в Твиттере, что добавляет еще один концерт, «поскольку билеты на первое шоу были распроданы за 12 часов».

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