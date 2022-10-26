На фоне скандала: Галь Гадот присоединилась к поддержке евреев, показав говорящее фото

Волна поддержки евреев среди самых больших знаменитостей в мире также достигла Чудо-женщины, Галь Гадот, которая сегодня вечером поделилась фотографией себя с ожерельем «Звезда Давида» и перед своими почти 90 миллионами подписчиков написала: «Горжусь».
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Гадот присоединяется к бесчисленным первоклассным знаменитостям, которые решили выразить свою поддержку евреям после антисемитских и расистских заявлений Канье Уэста, которые вызвали резонанс во всем мире.
Ранее Курсор писал, что немецкая транснациональная корпорация Adidas объявила во вторник, что разрывает отношения с Йе (настоящее имя Канье Уэст) после серии антисемитских и оскорбительных заявлений американского рэпера, продюсера и модельера.
Поскольку во вторник спортивный бренд Adidas прекратил партнерство с Уэстом, оцениваемое в 250 миллионов евро, это, как сообщается, стоило чернокожему американскому рэперу статуса миллиардера. Многие задаются вопросом, положили ли скандальные действия магната моды и музыки конец его многолетней карьере.
Напомним, что знаменитый рэпер Канье Уэст, который недавно переименовал себя и теперь появляется как «Йе», пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» в очевидной антисемитской тираде в Твиттере.
Еще Курсор сообщал о том, что Канье Уэст надел черный лонгслив, на котором было написано White Lives Matter (перевод – «Жизни белых важны»). Эта фраза является отсылкой к организации White Lives Matter, которая, в противовес движению Black Lives Matter, защищает права белого населения.