На фоне скандала: Галь Гадот присоединилась к поддержке евреев, показав говорящее фото

Ранее Курсор писал, что немецкая транснациональная корпорация Adidas объявила во вторник, что разрывает отношения с Йе (настоящее имя Канье Уэст) после серии антисемитских и оскорбительных заявлений американского рэпера, продюсера и модельера.

Поскольку во вторник спортивный бренд Adidas прекратил партнерство с Уэстом, оцениваемое в 250 миллионов евро, это, как сообщается, стоило чернокожему американскому рэперу статуса миллиардера. Многие задаются вопросом, положили ли скандальные действия магната моды и музыки конец его многолетней карьере.

Напомним, что знаменитый рэпер Канье Уэст, который недавно переименовал себя и теперь появляется как «Йе», пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» в очевидной антисемитской тираде в Твиттере.

Еще Курсор сообщал о том, что Канье Уэст надел черный лонгслив, на котором было написано White Lives Matter (перевод – «Жизни белых важны»). Эта фраза является отсылкой к организации White Lives Matter, которая, в противовес движению Black Lives Matter, защищает права белого населения.