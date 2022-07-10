Актриса Галь Гадот раскрыла главные секреты своей красоты

37-летняя израильская актриса, звезда фильмов «Чудо-женщина» и «Красное уведомление» Галь Гадот всегда заботится о своей внешней и внутренней красоте, несмотря на повышенную занятость. Она поделилась главными секретами по уходу за собой, которые помогают ей всегда быть в форме.

Об этом сообщает издание OK-magazine.

Водный баланс

Знаменитость призналась, что на протяжение дня поддерживает свой водный баланс, потому что это очень важно для жизнедеятельности организма. Галь Гадот отметила, что неважно, сколько увлажняющего крема вы наносите на тело, ведь если вы обезвожены изнутри — ничего не поможет.

Регулярный уход за собой

Израильская актриса воспитывает троих детей, поэтому ценит каждую свободную минуту, и она не жалеет времени на уход за своей красотой. Вечером она принимает душ, наносит на тело сыворотки, крема и увлажняет тело. А также перед сном Галь Гадот занимается медитацией.

Отдых от макияжа

Звезда «Чудо-женщины» рекомендует делать перерывы от тяжелого макияжа, потому что косметика может забивать поры и стать причиной покраснений или высыпаний. И еще она настоятельно рекомендует девушкам смывать макияж на ночь.

Здоровое питание

Галь Гадот не придерживается строгих диет, но старается питаться правильно, потому что здоровый рацион положительно влияет на весь организм. Актриса предпочитает средиземноморскую диету, которая включает много овощей, рыбу, оливковое масло и нежирные белки.

«Курсор» писал ранее, что Галь Гадот рассказала о своем рационе, который помогает поддерживать ее тело в идеальной форме.