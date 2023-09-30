Галь Гадот в повседневном образе показала, как наслаждается солнечными днями

Актриса позировала без макияжа, не боясь продемонстрировать естественную красоту.

38-летняя израильская актриса, звезда фильмов "Чудо-женщина" и "Красное уведомление" Галь Гадот поделилась с подписчиками новыми фотографиями, на которых показала, как наслаждается солнцем.

Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Галь Гадот стоит на фоне соломы в тюках, оперевшись на них одной ногой. Красотка позирует в повседневном наряде, который состоит из джинсовки и рваных джинсов светлого оттенка, а также серой майки и белых кроссовок. Свой образ она не дополняла аксессуарами.

На первом снимке голливудская актриса смотрит прямо в камеру, а на втором - отвела немного голову в бок и закрыла глаза. Можно заметить, что на Галь Гадот нет ни капли макияжа, поскольку она входит в число знаменитостей, которые не бояться демонстрировать свою естественную красоту. Свою публикаю она подписала: "Солнечные дни мои любимые".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

"Курсор" писал ранее, что звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот поделилась с поклонниками новыми нежными кадрами, на которых позирует в летнем белом костюме.

Еще мы писали, что Галь Гадот посетила в Лос-Анджелесе мировую премьеру новой комедии "Барби". Актриса появилась на красной дорожке в платье шоколадного цвета без рукавов, с глубокими вырезами по бокам и тонкими белыми полосками.