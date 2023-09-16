"Чудо-женщина" Галь Гадот продемонстрировала фигуру в новом летнем костюме

Актриса поделилась чувственными черно-белыми кадрами.

38-летняя израильская актриса, звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот поделилась с поклонниками новыми нежными кадрами, на которых позирует в летнем белом костюме.

Знаменитость опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Галь Гадот в очередной раз продемонстрировала изысканную фигуру в белых вязаных шортах и топе-жилетке белого цвета. Свой образ знаменитость не дополняла ни аксессуарами, ни обувью, а волосы собрала в пучок.

На первом черно-белом снимке она смотрит в даль, опираясь на деревянный загон, за которым стоит несколько лошадей. А на втором кадре израильская актриса сидит на заборе, отведя взгляд в сторону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

"Курсор" писал ранее, что упорная работа Галь Гадот окупилась: ее боевик "Каменное сердце" стал главным хитом Netflix в этом месяце. Теперь актриса "Чудо-женщины" находит время, чтобы расслабиться. В новом посте-"карусели" в Instagram актриса позирует у бассейна в черном купальнике и очаровывает своих 107 миллионов подписчиков естественной красотой.

Еще мы писали, что актрису Галь Гадот с тремя дочерьми и мужем заметили на улице Лондона.