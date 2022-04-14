Голливудская звезда Микки Рурк поддержал Украину и призвал США и НАТО действовать более решительно

Микки Рурк призвал США и НАТО «снять перчатки» и передать Украине все необходимое оружие, о котором просит президент страны Владимир Зеленский.

Голливудский актер Микки Рурк выразил поддержку народу Украины, который героически противостоит российской агрессии.

Рурк призвал США и НАТО «снять перчатки» и предоставить народу Украины необходимое оружие, о котором просит Владимир Зеленский.

Также он заявил, что украинцы смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократическом режиме.

Курсор ранее заявлял, что Шерон Стоун выразила поддержку украинцам и президенту Зеленскому. Актриса заявила, что она зажгла эту сине-желтую свечу в поддержку украинцев. Она посвятила ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому Стоун хочет, чтобы они знали, что их очень любят.