Голливудская звезда Микки Рурк поддержал Украину и призвал США и НАТО действовать более решительно

Голливудский актер Микки Рурк выразил поддержку народу Украины, который героически противостоит российской агрессии.

Рурк призвал США и НАТО «снять перчатки» и предоставить народу Украины необходимое оружие, о котором просит Владимир Зеленский.

Также он заявил, что украинцы смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократическом режиме.

Курсор ранее заявлял, что Шерон Стоун выразила поддержку украинцам и президенту Зеленскому. Актриса заявила, что она зажгла эту сине-желтую свечу в поддержку украинцев. Она посвятила ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому Стоун хочет, чтобы они знали, что их очень любят.

Также мы сообщали, что группа Metallica пожертвовала 500 тыс долл. украинским беженцам. Фонд All Within My Hands, созданный музыкантами, объявил, что делает пожертвование на World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием тех, кто уехал из Украины из-за войны россии*.