Шерон Стоун выразила поддержку украинцам и президенту Зеленскому

Шерон Стоун присоединилась к звездам, которые поддержали Украину в войне с российской оккупацией.

Актриса заявила, что она зажгла эту сине-желтую свечу в поддержку украинцев. Она посвятила ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому Стоун хочет, чтобы они знали, что их очень любят.

«Мы сожалеем о ваших потерях, мы с вами», – произнесла актриса за кадром в видео, которое опубликовала в социальных сетях.

«Курсор» ранее писал, что певица Селин Дион призвала людей помогать беженцам из Украины. Певица присоединилась к звездам, поддержавшим украинский народ в это нелёгкое время и призвала оказывать финансовую помощь беженцам, которые покинула дома, спасаясь от российской агрессии.

Также мы сообщали, что группа Metallica пожертвовала 500 тыс долл. украинским беженцам. Фонд All Within My Hands, созданный музыкантами, объявил, что делает пожертвование на World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием тех, кто уехал из Украины из-за войны россии*.