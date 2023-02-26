Группа «Антитела» выступит с единственным концертом в Израиле

13:25, Сегодня
Культура
группа «антитела» выступит с единственным концертом в израиле 26 февраля, 2023
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Единственный израильский концерт популярно украинской группы «Антитела» состоится 15 апреля в Тель-Авиве.

После полугода на передовой, в период, пока 130-й батальон 241-й отдельной бригады территориальной обороны Киева, в котором музыканты этой известной украинской команды служат рядовыми бойцами, выведен на восстановление, команда приняла решение не терять времени зря и отправилась в большой европейский тур с целью популяризации украинской музыки и поддержки за рубежом героической борьбы Украины. 15 апреля, в субботу, в Израиле с единственным концертом выступит по-настоящему боевая и очень популярная киевская поп-рок-группа «Антитела».

группа «антитела» выступит с единственным концертом в израиле 26 февраля, 2023

В ходе своего европейского турне «Антитела» привезут в Израиль свой седьмой студийный альбом «MLNL», свій крайний релиз «Фортеця Бахмут», дуэтную песню с ЭдомШираном 2Step и другие любимые песни украинцев, ставшие символами веры и надежды на Победу, а также качественный звук и свет.

«Мы приглашаем всех украинцев в Израиле и всех израильских друзей Украины на наш концерт, — сделал специальное заявление лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. — В течение всего времени, что мы были на передовой, мы чувствовали большую поддержку из разных стран Европы, в том числе и из Израиля, и знаем, что нас ждут. Мы вместе будем петь песни, которые, без преувеличения, сегодня поют миллионы, а также правдиво говорить о войне из первых уст. В наших песнях — украинский грув и украинская душа!»

«Антитела» — одна из самых известных украинских поп-рок-групп, которая за 14 лет своего существования выпустила 7 студийных альбомов и прошла путь от небольших концертных залов до многотысячных стадионов. Песни коллектива, написанные и спетые на украинском и английском языках, перманентно занимают первые строчки в хит-парадах на радио и музыкальных телеканалах. Тексты хитов группы «ТDME» («Там, де ми є«), «Вірила», «Лови момент», «Все красиво», «БудуВуду» — знают и подпевают десятки тысяч ценителей творчества коллектива во всем мире, в том числе и в Израиле. Группа еще в 2014 году основала свой одноименный благотворительный фонд и за 8 последних лет со всех уголках мира собрала, закупила, доставила и передала нуждающимся гуманитарную помощь на общую суму более 30 миллионов гривен (более 800 тысяч долларов).


Все изменилось в феврале прошлого года. Для большинства украинских музыкантов, как, собственно, и всех остальных украинцев, жить и творить «как раньше» больше не представлялось возможным. Чтобы сохранить независимость и целостность своей страны, мастерам искусств, как и представителям остальных гражданских профессий, пришлось отложить на время музыкальные инструменты, микрофоны, палитры, гончарные круги и пуанты и вместе со своим народом взяться за оружие.

Участники украинской группы «Антитела» с первого дня войны встали на защиту Украины и в составе боевого батальона в течение примерно полугода воевали сначала под Киевом, а затем в Харьковской области. За мужество, патриотизм и высокую гражданскую позицию, провяленные в ходе обороны Киевской области и выполнения боевых заданий в Ирпене, Тараса Тополю (вокал, тексты), Сергея Вусика (клавишные, аранжировки) и Дмитрия Жолудя(гитара) наградили медалями «Честь. Слава. Держава».


Параллельно с боевыми действиями музыканты успели записать совместную песню с одним из самых известных исполнителей современности Эдом Шираном из Великобритании, решившим общим творчеством поддержать воюющий народ Украины. Только за первые сутки клип на песню-микс из нового трека Ширана 2Step и композиции «Антител»» набрал 5 миллионов просмотров, сегодня их уже более 16-ти.

На волне общего успеха Эд Ширан познакомил музыкантов из украинской группы «Антитела» с их коллегами из всемирно известной ирландской рок-группы U2. Результатом этого знакомства стало совместное исполнение в киевском метро со специально приехавшими поддержать украинцев солистом U2 Боно и гитаристом Эджемзнаменитой песни Бена Кинга «Stand By Me«. Чтобы принять участие в этом концерте, музыканты группы «Антитела» с разрешения командования приехали в Киев из-под Харькова, где они в тот момент проходили службу. В киевской версии песни «Stand By Me» U2 и «Антитела» в рефрене вместо привычного слова «Me» пели сегодня куда более актуальное слово «Ukraine«. После концерта с легендами мировой рок-музыки участники украинской группы «Антитела» вновь вернулись на передовую.

группа «антитела» выступит с единственным концертом в израиле 26 февраля, 2023Когда, согласно ротации, батальон теробороны, в котором служили «Антитела», после полугодовых боев отправили в тыл, Тополя, Вусик и Жолудь могли вернуться, хоть и временно, на покой к семьям. Но они продолжили борьбу – теперь уже на творческом и благотворительном фронтах. Известно, что собственный благотворительный фонд группы, кроме прочего, оказывает помощь детям семей погибших военных их 130-го батальона.

Вернувшись ненадолго в привычную музыкально-поэтическую среду, «Антитела» тут же записали первую за год войны песню, которую посвятили всем военным, самоотверженно сражающимися с врагом в самой сегодня горячей точке украинской земли – в городе Бахмут. Предельно эмоциональная и пронзительная, новая композиция именно так и называется — «Фортеця Бахмут» («Крепость Бахмут«). Она уже стала гимном подвига украинского народа, вынужденного с оружием в руках защищать свою землю.

Песня стремительно ворвалась в хит-парады, мировая ее премьера состоялась в Италии, на суперфинале популярнейшего конкурса песни «Сан-Ремо-2023». Сразу двадцать миллионов телезрителей по всей Европе слушали и сопереживали и честному исполнению, и всему народу Украины, несмотря ни на что, продолжающему стойко и отважно сопротивляться сильному и коварному врагу.


Конечно, «Фортеця Бахмут«, как, собственно, и другие громкие хиты группы, обязательно будет исполнена на единственном израильском концерте группы в апреле. Все, кто придут на него, услышат как самые новые, так и наиболее известные хиты «Антител»«ТДМЕ», «Їдем, Їдем»», «Все красиво», «Вірила», «Мені тебе мало», «Лови момент», «Бери своє», «Танцюй», «Люди як кораблі» идругие. По понятным причинам, будут звучать песни исключительно на украинском языке. В основу же концерта ляжет самый новый программный альбом группы «MLNL»(«Миллениальные»). Это все же поп-рок с вкраплениями электроники и классики. Это и танцевальные хиты, и лирические баллады. Согласно концепции группы, миллениалы – это молодое, но достаточно мудрое поколение, которое, несмотря на юный, в принципе, возраст, уже имеет за плечами жизненный, в том числе, и военный опыт и знает, к чему стремится. Это поколение, которое во всем мире прямо в этот момент творит современную историю и определяет будущее. Это авантюрная энергичная молодежь, желающая при необходимости изменять себя и окружающий мир.  

Единственный израильский концерт популярно украинской группы «Антитела» состоится:

15 апреля, в субботу, в 20:00 – в Тель-Авиве, а клубе «Ридинг 3».


Заказ билетов в кассе «Браво» здесь: https://cursor.kassa.co.il/announce/74121

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